Военное обозрение

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После выхода РФ из зерновой сделки Киев предложил альтернативный маршрут вывоза зерна

После выхода РФ из зерновой сделки Киев предложил альтернативный маршрут вывоза зерна

Российские власти не видят смысла в продлении неработающей Черноморской инициативы, но киевский режим с этим не согласен.

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