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Спрос на загородное жилье вырос за год в полтора раза

На рынке загородного жилья России сформировался дефицит ликвидного предложения — спрос на дачи и коттеджи побил все рекорды и увеличился в полтора раза в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом, рассказали «Известиям» в отрасли.

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