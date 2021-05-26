Спрос на загородное жилье вырос за год в полтора раза

На рынке загородного жилья России сформировался дефицит ликвидного предложения — спрос на дачи и коттеджи побил все рекорды и увеличился в полтора раза в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом, рассказали «Известиям» в отрасли.
На рынке загородного жилья России сформировался дефицит ликвидного предложения — спрос на дачи и коттеджи побил все рекорды и увеличился в полтора раза в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом, рассказали «Известиям» в отрасли.
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