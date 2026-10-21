Эксперт Бондарь разъяснил, как получить компенсацию ущерба за ущерб из-за холодных батарей в квартире Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Общественный деятель и специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, как действовать жильцам, если в квартире перестали работать батареи отопления.