Трамп меняет мир криптовалюты. Что нужно знать

Информация в данном материале не является инвестиционной рекомендациейКриптовалюты начали резко терять в цене на фоне решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики.
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