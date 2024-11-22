Срок военной службы могут исключить из периода действия результатов ЕГЭ

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, предусматривающий исключение срока военной службы из периода действия результатов ЕГЭ, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Ярослава Нилова.
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