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Срок военной службы могут исключить из периода действия результатов ЕГЭ

Срок военной службы могут исключить из периода действия результатов ЕГЭ

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, предусматривающий исключение срока военной службы из периода действия результатов ЕГЭ, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Ярослава Нилова.

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