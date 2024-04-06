Экипаж 21-й экспедиции МКС приготовился к возвращению на Землю

Экипаж 21-й экспедиции Международной космической станции (МКС) — космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий, участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и еще одна участница 70-й длительной экспедиции — астронавт НАСА Лорал О’Хара — готовы к возвращению на Землю.
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