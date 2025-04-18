Михаилу Боярскому проведут операцию по стабилизации позвонков

Михаилу Боярскому предстоит операция по стабилизации позвонков после серьёзной травмы. Медики выявили у него сочетанную травму грудной клетки и позвоночника, компрессионные переломы, а также ушиб лёгкого и посттравматическую пневмонию.
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