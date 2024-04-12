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Amazon включила в состав совета директоров крупного специалиста по искусствен...

Amazon включила в состав совета директоров крупного специалиста по искусствен...

Amazon включила в состав совета директоров крупного специалиста по искусственному интеллекту, который работал в Google и BaiduАмериканский интернет-гигант Amazon вчера, как сообщает Reuters, объявил о включении в состав совета директоров Эндрю Ына (Andrew Ng), который является крупным специалистом в области систем искусственного интеллекта, и руководил соответствующими инициативами внутри компаний Google и Baidu.

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