Amazon включила в состав совета директоров крупного специалиста по искусствен...

Amazon включила в состав совета директоров крупного специалиста по искусственному интеллекту, который работал в Google и BaiduАмериканский интернет-гигант Amazon вчера, как сообщает Reuters, объявил о включении в состав совета директоров Эндрю Ына (Andrew Ng), который является крупным специалистом в области систем искусственного интеллекта, и руководил соответствующими инициативами внутри компаний Google и Baidu.