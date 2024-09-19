Холодной воды не будет в части Братска 20 сентября

МУП «Братский водоканал» 20 сентября должен провести ремонт на сетях водоснабжения на улице Мира. На время ремонта в некоторых домах города не будет холодной воды с утра и до вечера, сообщили в управлении Центрального района Братска.
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