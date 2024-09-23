КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Ветеран ЧВК "Вагнер" Сергей Касли пришёл на СВО за свободой и очищением имени после почти трёх десятков лет, в общей сложности проведённых в тюрьме.
"Была ударная армия, которая могла взять Одессу": Вагнеровец объяснил, почему "у дяди Жени Пригожина" накипело
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Василевский
Лучше не вникать. Ни в суть, ни в содержание. У Берии работы было бы.... много...
Ответить
28 мин.
Александр
Что может знать некто, отсидевший 30 лет жизни в тюрьме? О чём сей фрукт может судить?
Ответить
25 мин.
Игорь Василевский
Не сработало. Стрелять не стали, а деньги... А что деньги? А кто давал? А никто! (а давали и оччччччччччччччччччень много. И обещаний и заверений было от всяких кернесов самых пламенных много.. ) Ставка на проплаты всяких медведчуков и проч. не сработала. Ибо война нужна была пиндосу. А денюшка олигаторов чубатых хранилась именно у него. И какая тут Россия? Взяли деньги и про нее тут же забыли
Ответить
22 мин.
Свежие комментарии