Франция "отменяет" санкции. Шаг второй: русских уже ждут в Париже

Макрон ставленник сэра Ротшильда... Способен на любую подлость. Но он клоун и паяц. Да... И супруга его с яичками. Об этом даже Карлсон расследование провел. Вобщем с какой стороны не посмотри... Пидорас он.

Дмитрий Гурин

Блин. Если бы не решение Сталина по слезным просьбам Черчилля и Рузвельта об усилении давления ВС СССР на Германию, эта операция был бы самой провальной в мировой истории. Смели бы германцы весь состав десанта в соленую водичку Ла-Манша на радость акул. и очень сомневаюсь чтоб там были пленные, сами фашисты голодали не говоря уже об остальных "обезьянах".