Новости из Франции продолжают намекать на постепенную отмену санкций против России. Ранее Париж заключил долгосрочный контакт с Москвой на поставку газа.
Франция "отменяет" санкции. Шаг второй: русских уже ждут в Париже
Комментарии
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Александр Васильчиков
Макрон ставленник сэра Ротшильда... Способен на любую подлость. Но он клоун и паяц. Да... И супруга его с яичками. Об этом даже Карлсон расследование провел. Вобщем с какой стороны не посмотри... Пидорас он.
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12 час.
АВ
Александр Васильчиков
Такер Карлсон тоже в афиге...
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12 час.
Дмитрий Гурин
Блин. Если бы не решение Сталина по слезным просьбам Черчилля и Рузвельта об усилении давления ВС СССР на Германию, эта операция был бы самой провальной в мировой истории. Смели бы германцы весь состав десанта в соленую водичку Ла-Манша на радость акул. и очень сомневаюсь чтоб там были пленные, сами фашисты голодали не говоря уже об остальных "обезьянах".
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11 час.
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