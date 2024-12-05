#Сводка на утро 5 декабря 2024 года ▪ Над Брянской областью ночью сбито не менее 9-ти вражеских БПЛА.
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#Сводка на утро 5 декабря 2024 года ▪ Над Брянской областью ночью сбито не менее 9-ти вражеских БПЛА.
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