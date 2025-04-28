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Дипломат Ульянов: пропаганда Запада не имеет никакого отношения к объективности

Пропаганда государств Запада не является объективной. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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