Дипломат Ульянов: пропаганда Запада не имеет никакого отношения к объективности

Пропаганда государств Запада не является объективной. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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