Инцидент произошёл в кубанской столице в ЖК «Любимый дом». Во дворе дома жены и матери российских военнослужащих плели маскировочные сети в рамках акции «Бумеранг добра».
В Краснодаре заукраинки устроили скандал помогающим бойцам СВО жёнам и матерям
Комментарии
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Игорь Костоглод
Надо было просто отпиздить этих мочалок для вразумления...
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1 час.
Игорь Овсянко
Надо их отправить в места не столь отдалённые в камеры крестов мужского отделения к натуралам и поставят на довольствие баландёрам!!! Пусть они их любят во все дыхательные и пихательные в командировку на пол года и причём со сменой проживания ежесуточно на утеху осуждённых!!!
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35 мин.
Лебедев Андрей Юрьевич
Оставить в живых, но поломать руки и ноги. И уши отрезать.
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21 мин.
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