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В Краснодаре заукраинки устроили скандал помогающим бойцам СВО жёнам и матерям

В Краснодаре заукраинки устроили скандал помогающим бойцам СВО жёнам и матерям

Инцидент произошёл в кубанской столице в ЖК «Любимый дом». Во дворе дома жены и матери российских военнослужащих плели маскировочные сети в рамках акции «Бумеранг добра».

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Комментарии
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Игорь Костоглод
Надо было просто отпиздить этих мочалок для вразумления...
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1 час.
Игорь Овсянко
Надо их отправить в места не столь  отдалённые в камеры крестов мужского  отделения  к натуралам и поставят на довольствие баландёрам!!! Пусть они их любят во все дыхательные и пихательные в командировку на пол года и причём со сменой проживания  ежесуточно на утеху осуждённых!!!
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35 мин.
Лебедев Андрей Юрьевич
Оставить в живых, но поломать руки и ноги. И уши отрезать.
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21 мин.

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