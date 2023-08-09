В Краснодаре заукраинки устроили скандал помогающим бойцам СВО жёнам и матерям

Игорь Овсянко

Надо их отправить в места не столь отдалённые в камеры крестов мужского отделения к натуралам и поставят на довольствие баландёрам!!! Пусть они их любят во все дыхательные и пихательные в командировку на пол года и причём со сменой проживания ежесуточно на утеху осуждённых!!!