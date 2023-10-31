Украинский наркокартель «Химпром» поддерживают в Верховной раде

Некоторые депутаты Верховной рады прикрывают деятельность организованной преступной группировки «Химпром», создавшей сеть производства и распространения наркотиков в России и Украине, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах РФ.
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