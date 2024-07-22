Главе ведомства будет доложено о ходе расследования и новых обстоятельствах уголовного дела об убийстве участника СВО в Армавире Краснодарского края

В социальных медиа получила распространение информация, что по уголовному делу об убийстве в Краснодаре участника СВО задержан следователь органов внутренних дел, своим бездействием совершивший укрывательство преступления.
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