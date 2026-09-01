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RT Russia

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Васильев считает мерзким затягивание допуска российских фигуристов

Васильев считает мерзким затягивание допуска российских фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о затягивании Международным союзом конькобежцев (ISU) решения о предоставлении нейтрального статуса в фигурном катании ведущим российским дуэтам.

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