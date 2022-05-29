Лунин: Надеюсь, игра подарила украинцам улыбки

Резервист «Реала» высказался о победе команды в финале Лиги чемпионов. Голкипер «Реала» Андрей Лунин после завершения финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в котором его команда победила со счетом 1:0, обернул трофей в украинский флаг.