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Лунин: Надеюсь, игра подарила украинцам улыбки

Лунин: Надеюсь, игра подарила украинцам улыбки

Резервист «Реала» высказался о победе команды в финале Лиги чемпионов. Голкипер «Реала» Андрей Лунин после завершения финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в котором его команда победила со счетом 1:0, обернул трофей в украинский флаг.

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