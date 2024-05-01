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Медведев: у России есть все необходимое для победы, включая опыт и потенциал

Медведев: у России есть все необходимое для победы, включая опыт и потенциал

Зампред Совбеза отметил, что в РФ производство военной техники не замещает собой производство товаров для граждан Россия обладает всем необходимым для благополучной жизни и победы, включая технологический потенциал и грамотно поставленные цели.

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