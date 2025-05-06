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Уиткофф стал официально спецпосланником США по Ближнему Востоку

Уиткофф стал официально спецпосланником США по Ближнему Востоку

Стивен Уиткофф стал официально специальным представителем президента США на Ближнем Востоке.Стивен Уиткофф стал официально специальным представителем США на Ближнем Востоке.

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