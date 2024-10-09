Секретный доклад американского генерала: список оружия, которое США могут дать Украине, но еще не дали

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Крис Каволи составил список вооружений, которыми владеют США и которые могли бы помочь Украине в ее борьбе с Россией, но которые администрация Байдена еще не предоставила, включая ракеты класса «воздух-земля» и защищенную сеть связи Link 16, используемый НАТО.