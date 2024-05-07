Путин поручил кабмину с 2025 года выделить денежные выплаты членам РАН

Для академиков они составят 200 тыс. рублей Президент России Владимир Путин поручил кабмину с 2025 года выделить дополнительное финансирование на ежемесячные выплаты для членов Российской академии наук (РАН).
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