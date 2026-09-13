Илдар Абдразаков Казанда дәүләт академия симфоник оркестры юбилей концертлары циклын ачты

ТР дәүләт академия симфоник оркестры быел 60 еллыгын бәйрәм итә. Кичә Салих Сәйдәшев исемендәге Зур концертлар залында аның юбилей программалары циклын башлап җибәргән концерт булды.
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