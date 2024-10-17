В засекреченных приложениях сказано, какое должно быть оружие для нанесения ударов вглубь России. Также глава киевского режима Владимир Зеленский в своем «плане победы» прописал, какие именно цели на российской территории нужно поразить и сколько для этого потребуется оружия.
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