В засекреченных приложениях сказано, какое должно быть оружие для нанесения ударов вглубь России. Также глава киевского режима Владимир Зеленский в своем «плане победы» прописал, какие именно цели на российской территории нужно поразить и сколько для этого потребуется оружия.