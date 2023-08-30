Вкусные томаты дольками с луком на зиму

Хочу честно признаться, что помидоры дольками с луком, заготовленные на зиму в банках, — отличная закуска на все случи жизни! Рецепт ее, конечно, супер простым не назовешь (варка маринада, стерилизация), но результат точно стоит потраченных усилий.