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Вкусные томаты дольками с луком на зиму

Хочу честно признаться, что помидоры дольками с луком, заготовленные на зиму в банках, — отличная закуска на все случи жизни! Рецепт ее, конечно, супер простым не назовешь (варка маринада, стерилизация), но результат точно стоит потраченных усилий.

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