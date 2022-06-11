Сдавшийся в плен украинский военный рассказал о настроениях в ВСУ

Федеральное агентство новостей Один из добровольно сложивших оружие военных ВСУ Александр Ульянов-Симоненко рассказал журналистам о царящих в украинских силах порядках: люди бегут со своих позиций, но вынуждены останавливаться под страхом расстрела.