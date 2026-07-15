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Месси станет лучшим игроком ЧМ-2026, уверен букмекеры. Вероятность его победы – 85%

Букмекеры обновили котировки на приз лучшему игроку ЧМ-2026. Лионель Месси после двух ассистов в полуфинале с Англией (2:1) укрепился в статусе главного фаворита на награду – коэффициент на его победу упал с 1.

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