Крякали "хромые утки": как в Германии решали судьбу Украины

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh Весь опыт взаимоотношений со Штатами доказывает, что принципиальность любого американского президента - вещь весьма эфемерная и схожая с принципиальностью того же флюгера, который вроде бы прочно стоит на одном месте, но меняет свое направление в зависимости от ветра.