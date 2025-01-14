Эпилепсия связана с плохим здоровьем мозга Согласно исследованию, эпилепсия связана с плохим здоровьем мозга, оказывая постоянное пагубное воздействие на когнитивные и двигательные функции, а также на психическое здоровье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии