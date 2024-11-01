Энергетики филиала «Калугаэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

По прогнозам синоптиков с 1 по 4 ноября в Калужской области прогнозируется прохождение комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в виде дождя со снегом, усиления ветра, местами с порывами до 20 м/с.
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