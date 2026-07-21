Джабаров оценил риски от перепродажи Турцией С-400

Новости внутренней и внешней политики в России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что для России отсутствуют особые риски в связи с потенциальной перепродажей Турцией зенитных ракетных комплексов С-400.