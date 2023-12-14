Елена Новицкая: «Самое важное в работе депутатов - конструктивное взаимодействие с жителями города»

Депутат, заместитель председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока, главный врач Владивостокской клинической больницы №4» Елена Новицкая рассказала в интервью PRIMPRESS о значимых изменениях в дальневосточной столице, поддержке бизнеса, взаимодействии с органами исполнительной власти и жителями города.