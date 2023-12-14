PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Елена Новицкая: «Самое важное в работе депутатов - конструктивное взаимодействие с жителями города»

Елена Новицкая: «Самое важное в работе депутатов - конструктивное взаимодействие с жителями города»

Депутат, заместитель председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока, главный врач Владивостокской клинической больницы №4» Елена Новицкая рассказала в интервью PRIMPRESS о значимых изменениях в дальневосточной столице, поддержке бизнеса, взаимодействии с органами исполнительной власти и жителями города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх