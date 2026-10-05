Новые гуглбуки на процессорах Intel пока что немного «неполноценны». Google рассказала о нюансах с поддержкой Android-приложений

Разработчикам придётся потрудиться Ноутбуки Googlebook, которые работают под управлением Googlebook OS, как стало известно, будут немного неравноценны в зависимости от процессора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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