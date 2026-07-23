Форварда «Зенита» Соболева оштрафовали за провокацию на поле в Нижнем Новгороде

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил штраф в размере 30 тысяч рублей на нападающего «Зенита» Александра Соболева за его провокационное поведение после матча за Суперкубок России, который проходил в Нижнем Новгороде.