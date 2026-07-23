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Нижегородская правда

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Форварда «Зенита» Соболева оштрафовали за провокацию на поле в Нижнем Новгороде

Форварда «Зенита» Соболева оштрафовали за провокацию на поле в Нижнем Новгороде

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил штраф в размере 30 тысяч рублей на нападающего «Зенита» Александра Соболева за его провокационное поведение после матча за Суперкубок России, который проходил в Нижнем Новгороде.

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