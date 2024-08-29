Блиновская обжаловала доначисление ей более 1 миллиарда рублей налогов

ТАСС/Софья Сандурская Блогерша и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская в кассации обжаловала привлечение к ответственности за налоговое правонарушение, а еще начисление ей свыше 1 миллиарда рублей налогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии