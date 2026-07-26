Светлана Бондарчук, Яна Рудковская с мужем и сыном, Оксана Самойлова посетили фестиваль Dream Fest в Баку

В Баку продолжается музыкальный фестиваль Dream Fest, который посетили многие отечественные звёзды. В новых модных образах на дорожку вышли: Оксана Самойлова, Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Александром, Светлана Бондарчук, Виктория Шелягова, Алёна Косторная и её супруг Георгий Куница.
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