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SPLETNIK

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Светлана Бондарчук, Яна Рудковская с мужем и сыном, Оксана Самойлова посетили фестиваль Dream Fest в Баку

Светлана Бондарчук, Яна Рудковская с мужем и сыном, Оксана Самойлова посетили фестиваль Dream Fest в Баку

В Баку продолжается музыкальный фестиваль Dream Fest, который посетили многие отечественные звёзды. В новых модных образах на дорожку вышли: Оксана Самойлова, Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Александром, Светлана Бондарчук, Виктория Шелягова, Алёна Косторная и её супруг Георгий Куница.

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