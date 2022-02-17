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До выполнения плана ОКР осталось 4 медали. ПЕКИН-2022. Командный зачет: за три дня до финиша

До выполнения плана ОКР осталось 4 медали. ПЕКИН-2022. Командный зачет: за три дня до финиша

Напомним, накануне Игр целью России было названо 30 наград - правда, надеялись, что этого хватит для 3-го места После совмещения двух биатлонных масс-стартов пятница приобрела совсем другой вес.

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