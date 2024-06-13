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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гидо ван дер Гарде: «Пока есть Ферстаппен, для «Ред Булл» вообще неважно, кто второй пилот»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде сообщил, что его соотечественник Макс Ферстаппен способен в одиночку вытягивать «Ред Булл».

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