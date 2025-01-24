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Чехи освистали гимн России. Но русские спортсменки заставили публику замолчать

Чехи освистали гимн России. Но русские спортсменки заставили публику замолчать

На женском чемпионате мира по хоккею эмоции вспыхнули во время исполнения гимна России, когда чешские болельщики пытались заглушить музыку.

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