Экс-чиновник Пентагона назвал три пути для Зеленского при отказе США в поставках

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен обозначил три варианта действий для Владимира Зеленского в случае отклонения конгрессом США нового пакета помощи Украине, который может предложить американский президент Джо Байден.
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