В Нижегородской области ищут операционных сестер на зарплату 120 тысяч

В Нижегородской области не могут найти операционных сестер на зарплату 120 тысяч. То же самое и с обычными медсестрами, куда приглашают квалифицированных специалистов и предлагают зарлату 70 тысяч рублей.
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