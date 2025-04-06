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Нижегородская правда

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В Нижегородской области ищут операционных сестер на зарплату 120 тысяч

В Нижегородской области не могут найти операционных сестер на зарплату 120 тысяч. То же самое и с обычными медсестрами, куда приглашают квалифицированных специалистов и предлагают зарлату 70 тысяч рублей.

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