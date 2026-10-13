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Царьград

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Эстония "давит" Россию "авторитетом": Заявление о Балтике вызвало лишь смех

Эстония "давит" Россию "авторитетом": Заявление о Балтике вызвало лишь смех

Нашей державе угрожает практически весь глобальный Запад, но это республика выделяется особой яростью.

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