"Мы нужны были друг другу": Светлаков рассказал правду о романе с Верой Брежневой

Сергей Светлаков нарушил многолетнее молчание и рассказал об их тайной связи с Верой Брежневой.Широко известный русский актёр, продюсер и юморист Сергей Светлаков в откровенном интервью рассказал о своём романе с Верой Брежневой, который был приписан им еще в 2012 году.
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