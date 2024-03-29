"Мы нужны были друг другу": Светлаков рассказал правду о романе с Верой Брежневой

Сергей Светлаков нарушил многолетнее молчание и рассказал об их тайной связи с Верой Брежневой.Широко известный русский актёр, продюсер и юморист Сергей Светлаков в откровенном интервью рассказал о своём романе с Верой Брежневой, который был приписан им еще в 2012 году.