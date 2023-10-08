Официантка принесла клиентам счет, а когда взяла его назад для расчета, вместо чаевых там была записка

Ч

ЧилиИвано

Ох как это важно! И задевает и чувство жизни разжигает - ЕДА, ; СОН ; СЕКС ; И ОБОРОНЯТЬ ЭТО в общем нам ещё плавать и плавать, плавать и плавать в дерьме Маи, даже уши некогда вытащить, а уж что бы подняться над этим и вернутся домой.... в общем слишком увлекательно, тут, хоть и раздражаительные, но приятные впечатления 😉