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TRENDYMEN

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Официантка принесла клиентам счет, а когда взяла его назад для расчета, вместо чаевых там была записка

Официантка принесла клиентам счет, а когда взяла его назад для расчета, вместо чаевых там была записка

Сотрудница небольшого ресторана опубликовала в сети фото чека от супругов, которых она обслуживала. В пункте «чаевые» клиентка оставила необычный пункт, что расстроило официантку.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васечкин
Ходить на работу из за чаевых ? Это уровень чинуш ходить за откатами  или стриптизёрш зарплату начисляют в труселях
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11 час.
Ч
ЧилиИвано
Ох как это важно! И задевает и чувство жизни разжигает - ЕДА, ;  СОН ; СЕКС ; И ОБОРОНЯТЬ ЭТО    в общем нам ещё плавать и плавать, плавать и плавать в дерьме Маи, даже уши некогда вытащить, а уж что бы подняться над этим и вернутся домой.... в общем слишком увлекательно, тут, хоть и раздражаительные, но приятные впечатления 😉
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не поняла кто главный бывает.
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7 час.

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