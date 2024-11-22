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Рогов: Запад получил от Путина четкое, жесткое и понятное послание

Рогов: Запад получил от Путина четкое, жесткое и понятное послание

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал обращение президента России Владимира Путина четким и жестким посланием Западу.

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