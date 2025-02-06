Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в размере 100% за попытки отказа от доллара

А Александр Он еще старшего брата позовет. А красиво было бы ответить пиндосам тем же.

Юна И опять мы оправдываемся, защищаемся, Рябков что-то объяснять собрался Трампу.... Ещё про красные линии вспомните. А так же ответить пиндосам было бы, да, красиво! Но не смогут. Та же Индия или Бразилия зассут.