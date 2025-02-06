Президент США Дональд Трамп пообещал ввести против стран БРИКС импортные пошлины в размере 100%, если они попытаются создать новую валюту или другую альтернативу американскому доллару в мировой торговле.
Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в размере 100% за попытки отказа от доллара
Комментарии
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А
Александр
Он еще старшего брата позовет. А красиво было бы ответить пиндосам тем же.
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1 д.
Юна
И опять мы оправдываемся, защищаемся, Рябков что-то объяснять собрался Трампу.... Ещё про красные линии вспомните. А так же ответить пиндосам было бы, да, красиво! Но не смогут. Та же Индия или Бразилия зассут.
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22 час.
ФинамИнфо
Мы не оправдываемся, нам - фиолетово, в США мы практически ничего не продаем, а если и торгуем, то товарами, которые им жизненно необходимы. А вот для Китая, Бразилии или Индии эта угроза более чем серьезна. И Трамп бьет именно по ним.
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21 час.
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