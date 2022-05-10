Намерение ЦИК Боснии запретить Додику избираться разрушительно — эксперт

Заявление председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Боснии и Герцговины (БиГ) Суада Арнаутовича о том, что комиссия может запретить лидеру партии «Содружество независимых социал-демократов» (СНСД) Милораду Додику участвовать в выборах, является опасной попыткой к неконституционному и незаконному решению, которое может привести к разрушению БиГ как государства, заявил советник члена президиума БиГ Милан Тегельтия, 10 мая сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».