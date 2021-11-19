Холостой выстрел Владимира Преснякова: метил в Артема Дзюбу, а попал в «Спартак»!

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Владимир Пресняков удивительным образом откликнулся на победу «Зенита» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ над «Нижним Новгородом» (5:1), в котором нападающий «сине-бело-голубых» Артём Дзюба оформил хет-трик.
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