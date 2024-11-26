Mocaverse сотрудничает с SK Planet для совместной разработки приложений на базе Web3 с Realm SDK и MOCA Coin

SK Planet, владеющая крупнейшей программой лояльности OK Cashbag (более 50% пользователей в Корее), объявила о партнерстве с Animoca Brands для интеграции платформы Mocaverse и принятия криптовалюты MOCA Coin.
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