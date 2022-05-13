В Белгородской области в результате обстрелов с украинской стороны пострадали 280 домов

В Белгородской области в результате обстрелов с украинской стороны пострадали 280 частных домов. По данным правительства региона, большинство пострадавших домов находится в Белгородском районе, но разрушения есть и в Грайворонском городском округе.
В Белгородской области в результате обстрелов с украинской стороны пострадали 280 частных домов. По данным правительства региона, большинство пострадавших домов находится в Белгородском районе, но разрушения есть и в Грайворонском городском округе.
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