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В Белгородской области в результате обстрелов с украинской стороны пострадали 280 домов

В Белгородской области в результате обстрелов с украинской стороны пострадали 280 домов

В Белгородской области в результате обстрелов с украинской стороны пострадали 280 частных домов. По данным правительства региона, большинство пострадавших домов находится в Белгородском районе, но разрушения есть и в Грайворонском городском округе.

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